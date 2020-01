Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La banque espagnole BBVA a enregistré une perte de 155 millions d’euros au quatrième trimestre à cause d'une dépréciation de 1,5 milliard de dollars sur ses activités aux Etats-Unis. Cependant, la diversification de la banque en Amérique Latine, et plus particulièrement au Mexique, l’a aidée à...