Le Groupe BPCE se situe «très au-delà des exigences en matière de fonds propres et de passif éligible» pour l’absorption des pertes («Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities» ou MREL), indique-t-il dans un communiqué jeudi. L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ...