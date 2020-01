La FBF nomme Maya Atig comme directrice générale

Maya Atig, 46 ans, prend la tête du lobby bancaire tricolore. Elle a été nommée directrice générale de la Fédération bancaire française (FBF) et de l'Association française des banques (AFB), annonce la FBF jeudi dans un communiqué. Elle succède à Marie-Anne Barbat-Layani, nommée en octobre dernier Secrétaire générale des ministères financiers. Maya Atig prendra ses fonctions le 30 mars.

Diplômée de l'ENA en 2000 et de l'ENSAE ParisTech (Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique) en 1996, Maya Atig a travaillé jusqu'en 2016 à la direction générale du Trésor, avant de prendre le poste de directrice générale adjointe de la Fédération nationale du Crédit agricole, chargée des affaires financières, bancaires et européennes. Elle y a acquis «une connaissance concrète des mécanismes de la banque de détail et des processus internes d'un groupe présent dans de nombreuses activités», indique la FBF dans son communiqué.

Spécialiste des marchés financiers, elle a débuté sa carrière en qualité d'administrateur chargé du suivi des marchés financiers pour la direction générale du Trésor, puis a été chargée de mission au sein de la direction financière de France Télécom en Pologne en 2003. Ensuite, en tant que chef du bureau des affaires bancaires et monétaires en 2005, elle a notamment travaillé sur les négociations et la transposition des normes Bâle II, dispositif prudentiel destiné à mieux appréhender les risques bancaires. Par la suite, elle fut notamment sous-directrice des assurances (2010) puis directrice générale adjointe en charge de la gestion de la dette et de trésorerie de l'Etat (2012-16) de l'Agence France Trésor.

Créée en 2001, la FBF représente les 340 banques françaises et étrangères qui exercent leur activité en France, et emploient 362.800 salariés. Elle intervient sur toutes les questions réglementaires bancaires et financières, ainsi que sur tous les sujets relatifs à la place de la banque dans l'économie et la société.