BNP Paribas remanie sa banque privée et ses ressources humaines

BNP Paribas a annoncé ce matin la nomination de Sofia Merlo comme directrice des ressources humaines et membre du comité exécutif du groupe à partir du mois de mai. Après une période de transition, elle succèdera en fin d’année à Yves Martrenchar, 62 ans, en poste depuis 2012 et entré dans le groupe en 1980. Co-responsable mondiale de la banque privée depuis fin 2011, Sofia Merlo est en charge des marchés domestiques de BNP Paribas (France, Luxembourg…) et ses filiales internationales de banque de détail.

Elle sera remplacée sur ce périmètre géographique par Anne Pointet, actuelle directrice de la banque de détail dans le sud-est de la France. Cette dernière deviendra directrice générale adjointe de BNP Paribas Wealth Management le 4 mai. Elle rapportera à Vincent Lecomte, qui sera promu à la tête de l’ensemble de BNP Paribas Wealth Management. Il est jusqu’à présent le co-responsable mondial du métier au côté de Sofia Merlo, et en charge des marchés offshore (clients non-résidents).

Anne Pointet laissera sa place directeur de la région sud-est de la banque de détail à Pierre Veyres. Un transfert surprenant pour l’actuel responsable adjoint de la banque de financement et d’investissement (BFI) pour la région Amériques. Nommé en juin 2018, il est en charge des clients corporate sur le continent et responsable de la BFI en Amérique Latine et au Canada. Il a fait le « choix de revenir en France », explique une porte-parole de BNP Paribas.