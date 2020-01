Barclays va supprimer une centaine de postes dans sa BFI

Barclays lance un plan social, qui porte sur une centaine de postes dans sa banque corporate ainsi que sa banque d'investissement, dans un contexte de réduction des coûts. La banque a déjà licencié le directeur général ainsi que des dirigeants à Londres et en Asie, selon Bloomberg, qui cite des sources proches. Jes Staley, le directeur général de la banque, a déclaré l'an dernier que Barclays allait supprimer 3.000 postes au second trimestre. Il avait néanmoins indiqué en octobre que «les perspectives de l'année prochaine (2020, NDLR) sont incontestablement plus stimulantes qu'il y a un an». Dans son rapport annuel de 2018, Barclays indiquait compter plus de 83.000 salariés dans le monde.