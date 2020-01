Quatre banques belges vont mutualiser leurs distributeurs de billets

Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC veulent avancer ensemble. Dans un communiqué commun publié la semaine dernière, les banques ont annoncé vouloir créer «un réseau commun de distributeurs automatiques de billets (DAB) afin de répondre au changement de comportement des consommateurs en matière d’utilisation d’argent liquide». Cela permettra notamment d'«œuvrer à une répartition plus équilibrée des distributeurs, tout en élargissant sensiblement les possibilités de déposer de l’argent liquide.»

En choisissant la mutualisation des DAB, l'objectif principal pour les banques est clair : baisser les coûts d’exploitation. Chaque année, elles réalisent des investissements importants pour stocker les DAB et en gérer la sécurité. Les coûts d’exploitation oscilleraient entre 14.000 et 25.000 euros par machine. Et les paiements sans contact et mobiles ont amené une baisse significative de l'utilisation des espèces, entraînant une forte baisse des retraits d'espèces aux distributeurs.

Les nouveaux distributeurs devraient faire leur apparition dès la mi-2021. D’autres banques pourront rejoindre le réseau. «95% de la population belge devrait avoir accès à un distributeur à une distance maximale de 5 km. Cette distance sera raccourcie dans les grandes villes. Le nombre de sites sera décidé ultérieurement sur la base d’un plan de couverture du terrain développé par un bureau externe», souligne le communiqué.

Cette initiative existe déjà en Suède et aux Pays-Bas depuis 2017. En France, le DAB est en pleine mutation, avec la possibilité d'intégrer de nouvelles fonctionnalités, comme le retrait d’argent sans carte ou encore avec l'authentification biométrique... Et chaque banque préfère garder la main sur son DAB. Un rapport de la Fédération bancaire française publié en juillet dernier fait état d'un système «satisfaisant». «98,9% de la population réside soit dans une commune équipée d'au moins un distributeur automatique de billets, soit dans une commune située à moins de 15 minutes en voiture de la commune équipée la plus proche», explique la FBF.

Malgré cette tendance, certaines banques françaises veulent sortir du lot. En juillet dernier, BPCE a annoncé la signature d’un partenariat avec Brink’s France afin de gérer l’exploitation et la maintenance des 11.600 automates du groupe. L’alliance des quatre grandes banques belges pourrait donner du grain à moudre aux autres banques françaises…