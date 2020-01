Goldman Sachs dévoile les données sur sa banque aux particuliers

Goldman Sachs a dévoilé pour la première fois les données financières de ses activités à destination des particuliers, qui regroupent la banque en ligne Marcus, les cartes de crédit, dont celle développée pour Apple, et la gestion de fortune. Cette division, dont les chiffres seront désormais publiés chaque trimestre, a généré 822 millions de dollars de revenus au troisième trimestre 2019, soit 2,4% du PNB de la banque américaine. Dans un avis transmis à la Securities and exchange commission (SEC), Goldman Sachs précise que ses pertes de crédit potentielles à fin septembre 2019 s'élevaient à 302 millions de dollars, contre 338 millions en 2018. Autre changement annoncé par Goldman Sachs : la suppression du segment Investissement et prêt (Investing and lending), créé en 2009. Les revenus de cette ligne seront désormais répartis entre les quatre segments que comptera Goldman Sachs ​: Investment Banking, Global Markets, Asset Management et Consumer & Wealth Management.