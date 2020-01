UBS réorganise sa gestion de fortune

La banque suisse UBS est en passe de réorganiser ses activités de gestion de fortune de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), aujourd’hui dirigée par Christl Novako, pour la diviser en trois zones distinctes, selon les agences Bloomberg et AWP qui citent un mémo interne de la société. Cette réorganisation devrait, toujours selon les mêmes sources, conduire à la suppression d’un maximum de 500 postes.

Le document, rédigé par les deux co-dirigeants de la gestion de fortune, Iqbal Khan – arrivé au mois de novembre de Credit Suisse où il était responsable de la gestion de fortune internationale - et Tom Naratil, donne des précisions sur ce remaniement qui sera effectif courant 2020. Caroline Kuhnert, aujourd’hui responsable du Family Office et des très grandes fortunes (UHNW, pour ultra high net worth) pour l’EMEA aura la responsabilité de l’Europe centrale et l’Europe de l’Est, Ali Janoudi, l'actuel responsable de la gestion privée pour l’Europe de l’Est, dirigera la zone moyen Orient et Afrique, tandis que Christl Novakovic conservera l’Europe de l’Ouest.

Avec cette nouvelle organisation plus granulaire, la banque espère gagner en agilité, avec des unités d’affaires plus autonome et plus réactives. La zone EMEA, pourrait ainsi croître et prendre le relais des Etats-Unis où l’activité ralentit.

Les marchés ont accueilli la nouvelle positivement, à mi-journée, le titre UBS progressait de 2,4 % à 12,58 francs suisses.