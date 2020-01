Goldman Sachs fait la lumière sur sa banque aux particuliers

Goldman Sachs a dévoilé pour la première fois les données financières de ses activités à destination des particuliers, qui regroupent la banque en ligne Marcus, les cartes de crédit, dont celle développée pour Apple, et la gestion de fortune. Cette division, dont les chiffres seront désormais publiés chaque trimestre, a généré 822 millions de dollars de revenus au troisième trimestre 2019, soit 2,4% du PNB de la banque américaine.

Depuis le lancement de Marcus en 2016, les analystes et les investisseurs réclamaient plus de transparence sur les performances de cette nouvelle activité pour Goldman Sachs. Certains redoutaient que la banque d'affaires se lance dans ce métier sans expérience et au mauvais moment, en accordant des financements aux particuliers alors que l'économie a fortement ralenti. Dans un avis transmis à la Securities and exchange commission (SEC), Goldman Sachs précise que ses pertes de crédit potentielles à fin septembre 2019 s'élevaient à 302 millions de dollars, contre 338 millions en 2018.

Autre changement annoncé par Goldman Sachs : la suppression du segment Investissement et prêt (Investing and lending) qui avait été créé en 2009. Cette division visait à clarifier ce que la banque gagnait avec son propre bilan. Mais les investisseurs estimaient qu'elle ressemblait à une boîte noire, qui plus est peu influente sur la rentabilité totale de la banque. Les revenus de cette ligne seront désormais répartis entre les quatre segments que comptera Goldman Sachs ​: Investment Banking, Global Markets, Asset Management et Consumer & Wealth Management.

Goldman Sachs en dira plus sur les objectifs de chacune de ses activités le 29 janvier, lors la première journée investisseurs de son histoire. Auparavant, la banque américaine aura publié ses résultats annuels 2019 le 15 janvier.