Les risques sur le système financier français se confirment

Dans sa dernière évaluation des risques du système financier français, la Banque de France a relevé d’un cran le risque constitué par le niveau durablement bas des taux. Ce risque, qui figurait à la troisième place au dernier semestre, arrive aujourd’hui premier ex-aequo avec celui lié à l’endettement des agents non financiers, entreprises et ménages. A la troisième place, se trouvent les risques de marchés, provoqués en partie par des valorisations élevées, notamment sur les marchés d’actions. Plus bas dans la liste, les risques liés aux changements structurels arrivent en quatrième position, tels les dangers liés à la digitalisation, la concurrence accrue dans l’ensemble du secteur financier ou à la cyber sécurité.