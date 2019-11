Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Société Générale a annoncé jeudi qu'elle s'engageait à lever 120 milliards d'euros pour la transition énergétique entre 2019 et 2023, dont 100 milliards d'émissions d'obligations durables et 20 milliards consacrés au secteur des énergies renouvelables sous forme de conseil et financement. En...