Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'assureur italien lance «Arte Generali», qui cible les collectionneurs d'art et propriétaires d'objets et de bijoux de valeur. La nouvelle société est basée à Munich. L'offre sera disponible pour les clients privés en Allemagne d'ici la fin 2019 et sera rapidement étendue aux entreprises et...