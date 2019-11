Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le Crédit Agricole, premier assureur de France, a annoncé mardi le début de la commercialisation de son plan d’épargne retraite (PER). Il met ce nouveau produit à la disposition des clients de caisses régionales du Crédit Agricole et de LCL. Ce PER Assurance est fabriqué par Predica, la filiale...