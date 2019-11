Natixis reprend en main sa gestion d’actifs

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Après le scandale H2O et à quelques mois du mariage d’Ostrum avec La Banque Postale AM (LBPAM) dans la gestion obligataire, Natixis recentre ses efforts. La filiale cotée de BPCE a annoncé hier soir une réorganisation de sa filière risques et une baisse de l’enveloppe dédiée aux acquisitions....