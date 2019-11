Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Comme annoncé, UBS et Banco do Brasil s'allient pour lancer une banque d'investissement en Amérique du Sud, qui fournira des services au Brésil et dans d'autres pays de la région, a indiqué jeudi la banque suisse. UBS détiendra une participation de 50,01% dans cette nouvelle banque d...