La Banque centrale du Liban a demandé aux banques locales d’augmenter leurs capitaux de 20% d’ici juin et de ne pas verser de dividendes au titre de 2019. Les banques libanaises doivent garder des liquidités pour anticiper une possible dégradation de la qualité de crédit dans le pays à cause des...