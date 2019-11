Lazard se réorganise

Lazard va supprimer environ 200 postes, a annoncé la banque d'affaires. Cela concernera les activités de conseil et de gestion d'actifs et les fonctions centrales. Compte tenu des embauches en cours, les effectifs totaux nets de Lazard devraient rester stables, a précisé la banque qui employait environ 3.000 personnes à travers le monde fin 2018. Les bureaux de Lima, Mumbai et Perth seront fermés. Le week-end dernier, Lazard a annoncé une réorganisation de la direction de sa filiale française à la suite du départ de Matthieu Pigasse. Il a été remplacé par Jean-Louis Girodolle. Au troisième trimestre, le bénéfice net de Lazard a baissé de 21%, à 88 millions de dollars, mais reste supérieur aux 82,2 millions anticipés par les analystes.