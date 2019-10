Marie-Anne Barbat-Layani quitte la FBF pour Bercy

Après cinq années à la tête du lobby bancaire tricolore, Marie-Anne Barbat-Layani, 52 ans, a quitté hier la direction générale de la Fédération bancaire française (FBF) et de l’Association française des banques (AFB), selon un communiqué. Elle a été nommée hier en conseil des ministres au poste de secrétaire générale des ministères économiques et financiers. A compter du 1er décembre, elle remplacera Isabelle Braun-Lemaire, nommée directrice des Douanes. A la FBF, Benoît de La Chapelle Bizot, actuel numéro deux, a été désigné directeur général par intérim. Marie-Anne Barbat-Layani, administratrice civile et énarque, a exercé différentes fonctions à la direction du Trésor de 1993 à 2007, avant de rejoindre le Crédit Agricole, le cabinet du Premier ministre François Fillon, puis l’inspection générale des finances.