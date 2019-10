HSBC revoit à la baisse ses perspectives

Le cours de l’action HSBC perdait plus de 4 % dans la matinée après la publication d'un résultat avant impôts de 4,8 milliards de dollars (4,33 milliards d’euros), en baisse de 18 % par rapport aux 5,9 milliards de dollars pour la même période en 2018. Le consensus des analystes s’attendait à un résultat de 5,3 milliards de dollars, en baisse de seulement 10 %.

Le résultat net de la banque, à 3 milliards de dollars, affiche une baisse de 24 % pour le troisième trimestre 2019, comparé au troisième trimestre 2018. Le rendement du capital retraité (RoTE, return on tangible equity) pour le troisième trimestre est de 6,4 %. La banque a précisé que, compte tenu de perspectives de croissance au deuxième semestre plus faibles qu’anticipé, elle ne prévoyait plus d’atteindre son objectif de RoTE de 11 % en 2020.​

Noel Quinn, le directeur général de la banque, nommé à titre intérimaire après le départ de John Flint au mois d’août, a justifié cette contre-performance par de mauvais résultats en Europe continentale, au Royaume-Uni et aux États-Unis, alors que ses activités en Asie ont plutôt résisté.

Alors que le groupe a mandaté Lazard pour réfléchir à l'avenir de sa banque de détail en France, Noel Quinn a aussi annoncé de possibles restructurations futures, déclarant que « les plans précédents ne suffisent plus à améliorer les performances, compte tenu des perspectives plus sombres pour la croissance des revenus ».