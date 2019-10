AG2R La Mondiale relance ses discussions avec La Mutuelle Générale

L'ordre du jour du conseil d'administration du géant de la protection sociale AG2R La Mondiale en date du 9 octobre dernier laisse peu de place au doute. L'union avec La Mutuelle Générale serait de nouveau sur les rails, alors que les deux groupes avaient suspendu des discussions entamées en 2016 en raison du mariage éclair entre AG2R La Mondiale et Matmut - un mariage qui s'est conclu en mai dernier par un divorce.

Ce projet de rapprochement avec La Mutuelle Générale est même ancré dans le prochain plan stratégique du groupe, qui prendra le relais du plan actuel «Demain 2020», avec une année d'avance.

Un document remis aux élus du comité d'entreprise d'AG2R La Mondiale indique en effet que le «nouveau Plan d’entreprise 2020-2022 devra anticiper l’arrivée d’un nouveau partenaire qui deviendrait membre du groupe (capacité à adhérer à l’association sommitale + vision et valeurs) destiné à nous renforcer sur un ou plusieurs de ses métiers cœur et au-delà à nouer de nouveaux types de partenariats de façon à devenir un groupe complet en assurance de la personne, de son patrimoine et de ses biens.»

A plus long terme, des synergies avec CNP Assurances pourraient même être envisagées dans la lignée de ce rapprochement, prévoient les représentants de la CGT. «Il faut avoir à l’esprit que MG (La Mutuelle Générale, ndlr) gère le plus gros contrat collectif de France, celui des salariés de La Poste. Et quand on dit La Poste, à La Mondiale on pense CNP», exprime la section syndicale, qui n'exclut pas un possible partenariat avec La Poste concernant les contrats IARD.

Reste à ne pas réitérer les erreurs commises avec la Matmut, si ce mariage venait à se concrétiser. «Avec la Matmut, il était prévu l’appartenance à un même GIE des salariés mondialistes et de ceux de la Matmut. Nul doute que la question va se poser de nouveau avec la MG. Si le choix est fait d’une intégration à La Mondiale, alors elle devrait se faire très vite afin d’éviter le psychodrame Matmut», plaide la CGT.

Contactés par la rédaction d'Instit Invest, AG2R La Mondiale et La Mutuelle Générale confirment l'existence de ces discussions, mais n'ont pas souhaité commenter plus en détail leur avancée.