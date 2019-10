JPMorgan fait mieux que prévu au troisième trimestre

Les premiers résultats des banques américaines pour le troisième trimestre étaient très attendus. JPMorgan Chase a été la première banque à les publier. Elle a annoncé, avant l’ouverture des marchés à New York, des chiffres supérieurs à ceux prévus par le consensus des analystes.

Le bénéfice net du trimestre est ressorti de 9,1 milliards de dollars, soit 2,68 dollars par action, contre 2,34 dollars il y a un an, et 7 % supérieur aux attentes. Les revenus de la banque ont atteint 30,1 milliards de dollars, en hausse de 8 %, contre une estimation à 28,5 milliards. Les revenus d’intérêt se sont élevés à 14,4 milliards de dollars, en hausse de 2 %, contre 14,2 milliards anticipé, et ce malgré le niveau des taux d’intérêts. Ses autres produits se sont montés à 15,7 milliards de dollars, en hausse de 14 %.

La banque précise que son chiffre d’affaires a notamment été tiré par le trading sur les marchés de taux et par les prêts immobiliers et automobiles dans la banque de détail.

Le cours de l'action en pré-ouverture grimpait de plus de 1,5 % après l'annonce de ces résultats.