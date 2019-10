Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Société générale a renoncé à un projet de coentreprise de courtage d'actions en Chine et va plutôt créer une filiale pour cette activité, selon des propos tenus par Xin He, responsable des marchés chinois la Société Générale et rapportés par l'agence Reuters....