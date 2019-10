Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La banque indienne Yes Bank serait en pourparlers avec Microsoft et deux autres sociétés de technologie dans le cadre d’une prise de participation pour renforcer ses fonds propres, selon le journal Mint. Les pourparlers auraient débuté il y a trois semaines et pourraient permettre à la banque de...