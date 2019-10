L’ACPR met à l’amende une société de cartes prépayées

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a infligé un blâme et une amende d’un million d’euros à la société britannique Prepaid Financial Services, révèle une décision du 24 septembre publiée sur son site internet.

Le régulateur français considère que cette société de cartes prépayées, commercialisées notamment chez les buralistes, « ne respectait pas ses obligations de vérification de l’identité et de connaissance des clients porteurs de la monnaie électronique qu’elle émet » et que « les informations recueillies sur le mode de règlement des opérations de rechargement des cartes étaient également insuffisantes ».​ Prepaid Financial a également failli dans ses obligations d’« examen renforcé », de « déclaration de soupçons », d’information de Tracfin et dans son dispositif de gel des avoirs.

La société avait fait l’objet d’un contrôle de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par l'ACPR entre fin 2017 et début 2018.