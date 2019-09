Wells Fargo recrute son nouveau directeur général chez BNY Mellon

Wells Fargo a nommé vendredi Charles Scharf au poste de directeur général. Il s'agit du troisième directeur général pour l'établissement californien depuis qu'a éclaté il y a trois ans le scandale de ses comptes fantômes. Il prendra ses fonctions le 21 octobre et sera également administrateur. Charles Scharf remplacera Allen Parker, qui occupe ce poste par intérim depuis la démission de Timothy Sloan, fin mars​.

Charles ​Scharf était jusqu'à présent le patron de Bank of New York Mellon. Il a débuté sa carrière en 1987 chez Commercial Credit, où, six mois après son arrivée, il est devenu l'adjoint de Jamie Dimon, aujourd'hui PDG de JPMorgan.

Wells Fargo reste soumise à une intense surveillance réglementaire depuis le scandale sur ses pratiques commerciales lié à la création de milliers de comptes fantômes à l'insu de ses clients.

Cette nomination est bien accueillie. L'action Wells Fargo montait de plus de 4% en début de séance. Oppenheimer souligne que le nouveau directeur général de la banque pourrait bénéficier d'un «état de grâce jusqu'à la fin 2020».