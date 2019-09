Boursorama franchit le cap des deux millions de clients

Boursorama a annoncé dans un communiqué avoir dépassé les deux millions de clients, en avance d’un an sur son plan de développement. Le nombre de clients de la banque a été multiplié par quatre de 2013 à 2019 et a doublé en deux ans. Cet été déjà, Benoît Grisoni, son directeur général, avait anticipé le passage de ce palier dans un entretien à L’Agefi Hebdo. Elle compte dépasser les trois millions de clients en 2021. Depuis le début de l’année, elle enregistre par ailleurs une progression de 2,5 milliards d’euros de ses actifs sous gestion, et d’un milliard d’euro de ses encours de crédits.