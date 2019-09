Boursorama passe le cap des deux millions de clients

Ce n’est qu’une étape pour la banque en ligne. Boursorama vient d’annoncer dans un communiqué avoir dépassé les deux millions de clients, en avance d’un an sur son plan de développement. Au total, le nombre de clients de la banque a été multiplié par quatre de 2013 à 2019 et a doublé en deux ans. Cet été déjà, Benoît Grisoni, son directeur général, avait anticipé le passage de ce palier dans un entretien à L’Agefi Hebdo.

Forte de ces résultats, la banque suit maintenant son nouvel objectif de dépasser les trois millions de clients en 2021. Depuis le début de l’année, elle enregistre par ailleurs une progression de 2,5 milliards d’euros de ses actifs sous gestion, et d’un milliard d’euro de ses encours de crédits (dont une production record de prêts immobiliers en juillet, en hausse de 42%).

Pour développer sa base de clientèle, et outre ses opérations marketing, Boursorama compte notamment sur un taux de recommandation de ses clients (NPS, pour Net Promoter Score) élevé, de 48. A noter que, selon la dernière enquête de Deloitte sur les banques et leurs clients, le NPS des banques dans leur ensemble en France reste négatif (à -1), mais est tout de même de 44 pour l’ensemble des banques en ligne. Les prochains mois, voire les prochaines années, vont donc consister, pour la banque, à rendre ces clients rentables, puisque leur coût d’acquisition, même s’il a diminué de 25 % en un an, se monte toujours à 200 euro.