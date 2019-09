Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le courtier en assurances est entré en négociations exclusives avec un consortium mené par la mutuelle Tutélaire et le management de Solucia, pour le rachat de ses activités de protection et services juridiques en France, exercées par ses filiales Solucia PJ et Judicial. Elles ont généré 35,6...