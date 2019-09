Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Credit Suisse, Deutsche Bank et des dizaines d’autres banques ne sont plus poursuivies pour manipulation du taux d’intérêt du franc suisse, dans le cadre d'une action de groupe qui vient d'être classée sans suite à New York, a dévoilé Bloomberg lundi soir. Les plaignants, dont le fonds de pension...