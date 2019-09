Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le régulateur chinois du secteur de la banque et de l’assurance, China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC), limite la capacité d’investissement des assureurs au capital de leurs propres actionnaires, afin de lutter contre les conflits d’intérêts et d’améliorer la gouvernance du...