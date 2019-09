Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

BNP Paribas a été frappée par une vague de départs et d'absentéisme au sein de son entité européenne de credit-trading. Iftikhar Ali, à la tête du credit-trading pour l'Europe centrale et de l'est, le Moyen-Orient et l'Afrique, a quitté BNP Paribas, tout comme Jonathan Oakley, qui dirigeait la...