Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Un cours de l’action au plus bas historique et des rendements obligataires proches de leurs pics annuels. Deutsche Bank inquiète de nouveau. Jeudi dernier, le cours de l’action de la première banque allemande est tombé à 5,77 euros. A ce niveau, Deutsche Bank ne capitalise plus que 12,25...