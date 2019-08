Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

CIT Group a annoncé mardi un accord portant sur le rachat par sa filiale CIT Bank N.A. de Mutual of Omaha Bank, pour 1 milliard de dollars en numéraire et en actions. Mutual of Omaha Bank est la filiale de banque de dépôts du groupe d'assurances Mutual of Omaha. La transaction comprendra une...