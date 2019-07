Capital One est victime à son tour d’un vol massif de données

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Capital One a annoncé lundi soir le vol de données personnelles de 100 millions de clients américains et 6 millions de clients canadiens, entre le 12 mars et le 17 juillet. La hackeuse, Paige Thompson, une ingénieure en informatique de 33 ans, a été arrêtée lundi par le FBI....