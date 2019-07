Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

David Marcus, ancien vice-président des produits de messagerie Facebook Messenger et actuel directeur du projet Libra, sera auditionné par le Sénat américain et la chambre des représentants sur cette initiative, les 16 et 17 juillet, a-t-il annoncé dans un billet de blog. Le réseau social aux 2,4...