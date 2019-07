La Société Générale réorganise sa BFI

La Société Générale a annoncé lundi la mise en place d'une nouvelle organisation dans ses activités de banque de grande clientèle et solutions investisseurs. La banque crée ainsi la division « Business Unit Relations Clients, Conseil et Solutions de Financement », qui regroupe le conseil, les marchés de capitaux et les financements. Pierre Palmieri est nommé à la tête de cette nouvelle division avec comme responsables adjoints Thierry d’Argent et Alvaro Huete.

Une nouvelle ligne métier baptisée « Banque d’Investissement » a par ailleurs été fondée au sein du département. Elle inclut les activités de fusions et acquisitions, les marchés de capitaux, les financements d’acquisition et les expertises sectorielles. Sylvain Mégarbané a été nommé responsable de la banque d’investissement. Il est basé à Londres.

La banque indique aussi une simplification de ses activités de marchés désormais organisée en deux pôles : actions et dérivés actions, et, crédit, taux et change.

La réorganisation des activités de banque de financement et d’investissement (BFI) de la Société Générale avec un plan d’économies de 500 millions d’euros avait été annoncée dès février dernier lors de la présentation des résultats annuels du groupe.