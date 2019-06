H2O AM a perdu 4 milliards d’encours sur le trimestre

H2O Asset Management, la boutique de gestion d'actifs de Natixis ébranlée par des doutes sur la liquidité et la transparence de certains de ses fonds, a annoncé mercredi un ralentissement de sa décollecte. «Les actifs sous gestion, au 26 juin, s'élèvent à 27 milliards d'euros», précise le gérant dans un communiqué. Sachant que H2O AM revendiquait environ 31 milliards d'euros d'encours à fin mars, ce sont donc quelque 4 milliards d'euros d'encours qui sont partis en fumée sur le trimestre en cours, sous l'effet des rachats de la part des clients et d'une réévaluation à la baisse de la valeur de certains fonds.

«Les rachats se sont sensiblement réduits à un niveau environ cinq fois inférieur à leur maximum (le 21 juin), pour s'établir aujourd'hui à 450 millions d'euros», précise H2O AM, ce qui suggère que les sorties ont dépassé 2 milliards sur la seule journée de vendredi. La société ajoute qu'elle a enregistré «des souscriptions substantielles depuis lundi 24 juin».

Lundi, H2O AM avait annoncé la liquidation partielle de son portefeuille de placements privés, la réévaluation de ce portefeuille à la valeur de marché constatée, et la suspension des droits d'entrée qui avaient été mis en place début 2019. La valeur du portefeuille résiduel d'obligations non liquides est tombée sous les 2% des encours - H2O n'en livre pas le détail par fonds.