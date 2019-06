UniCredit a mis en sommeil le projet de fusion avec Commerzbank

UniCredit a gelé son projet d'offre sur Commerzbank en raison des réticences de la banque allemande à ouvrir des discussions dans l'immédiat avec le groupe italien, à la suite de l'échec de ses négociations avec Deutsche Bank, selon l'agence Reuters, qui cite lundi quatre sources.

Courant mai, la première banque d'Italie avait engagé les banques d'investissement JPMorgan ainsi que Lazard et son banquier Jörg Asmussen, ancien ministre délégué allemand des Finances, pour une possible OPA sur Commerzbank. Les conseillers d'UniCredit n'ont toutefois pas pu beaucoup discuter avec ceux de Commerzbank, représentée par Goldman Sachs et Rothschild, selon les sources de l'agence de presse. Jean-Pierre Mustier a été contraint de geler ses projets car Commerzbank a dit ne pas être prête à négocier une nouvelle opération pour l'instant.

La situation pourrait évoluer avec le temps, mais qu'il était difficile de prévoir quand les Allemands seraient prêts à s'asseoir à la table des négociations avec la banque italienne, selon une des sources de Reuters.