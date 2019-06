Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Yes Bank, la banque asiatique qui a effectué les plus mauvaises performances boursières ce trimestre, compte lever 2,1 milliards de dollars (1,87 milliard d'euros) d'ici 18 mois pour renforcer sa réserve de fonds propres via un mélange de ventes d'actions publiques et de fonds privés, selon...