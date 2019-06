Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le Crédit Agricole a indiqué ce jeudi le lancement d’un test de six mois d'une carte bancaire biométrique auprès des clients de la Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou. La carte biométrique intègre un capteur d’empreinte digitale. Elle n’aura pas de limite de plafond et...