Découvrez la température de vos ETF avec COtool

Ainsi au début de cette année, nous avons lancé notre nouvel outil COtool, accompagné de la méthodologie Lyxor. Il vous permet de mesurer la température de vos ETF et évaluer comment plus de 100 ETF Lyxor s’alignent sur les objectifs fixés par l'Accord de Paris.

Ces températures permettent aux investisseurs de comparer et facilement évaluer l'impact de leurs investissements sur le réchauffement climatique et, le cas échéant, de les aider à les aligner avec les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat de 2015. L’Accord de Paris vise à contenir, d’ici 2100, l’élévation des températures nettement en-dessous de 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour limiter la hausse à 1,5 degré. Vous pouvez désormais facilement évaluer comment plus de 100 ETF Lyxor s'alignent sur cet objectif.

Pourquoi publier ce genre d'informations ?

Tout simplement parce qu’il est grand temps que nous soyons en mesure de mieux évaluer l’impact des investissements.

Plus largement, le secteur financier vit une révolution caractérisée par une transparence totale permettant aux investisseurs de disposer de toutes les informations et de tous les outils nécessaires pour prendre leurs décisions et réorienter leurs capitaux vers des investissements favorisant la transition vers un monde bas carbone.

Associer des températures aux indices permet ainsi de mieux visualiser leur impact réel et facilement identifier les fonds soutenant la lutte contre le changement climatique.

Comment ces températures reflètent-elles la réalité ?

Dans un premier temps, nous avons analysé différentes options possibles pour mesurer l'alignement d'un portefeuille sur l'Accord de Paris et sommes en mesure d'affirmer que notre méthodologie fournit les résultats les plus précis sur l'impact en termes de température. Nous avons ensuite comparé l'ensemble des méthodes d'alignement climatique afin d'identifier la plus cohérente et la plus complète. Nous sommes donc convaincus du bien-fondé de notre méthodologie et avons parfaitement conscience de ses avantages et limites par rapport aux autres approches.

Nous travaillons en étroite collaboration avec S&P Global Trucost – spécialiste des données climatiques et filiale du fournisseur mondial d’indices Standard & Poor’s – afin d’affiner notre approche de manière continue. Trucost fournit des données portant sur les émissions passées des entreprises qui composent l’indice puis les projections de leurs émissions futures, basées sur les engagements qu’elles ont annoncés – si ceux-ci existent – ou à défaut sur des estimations faites par S&P Global Trucost. Ce qui détermine leur trajectoire de décarbonation. Nous utilisons ces données pour calculer une température associée à l'indice et à l'ETF qui vise à le répliquer.

Cette approche combine deux méthodologies reconnues :

Sectoral Decarbonisation Approach (SDA), développée par la Science Based Targets Initiative pour les secteurs fortement émetteurs de gaz à effet de serre (production d’électricité, production d’acier, aviation, etc.), qui repose sur l'« intensité carbone », exprimée ici en unités physiques (kilowattheure d'énergie, tonne d'acier, etc.), et

Greenhouse gas Emissions per unit of Value Added (GEVA) pour les autres secteurs. Par opposition aux unités physiques, cette méthode évalue l'intensité carbone et l'impact en termes de température sur la base des émissions générées par unité de valeur économique.

Grâce à ces mesures, nous obtenons une température pour chaque ETF éligible, c'est-à-dire tout ETF dont plus de 80% des actifs sont couverts par la base de données de Trucost.

En quoi la température d'un fonds peut-elle être utile ?

Elle vous permet d'appréhender l'impact implicite que vos investissements pourraient avoir sur le réchauffement climatique, sur la base de données prévisionnelles pour les cinq prochaines années.

Selon le monde scientifique, un réchauffement de plus de 3°C par rapport aux niveaux préindustriels aurait des répercussions dévastatrices pour la planète. Or, les données montrent que parmi les grands indices mondiaux traditionnels, plusieurs sont encore dans cette tendance qui cependant pourrait changer. Notre outil vous tiendra informé.

Vous vous demandez peut-être aussi ce qu'implique un chiffre élevé pour la performance à long terme d'un fonds, comme par exemple des risques sous-jacents qui ne sont pas reflétés dans son prix.

Il convient de garder à l'esprit que toute note liée à une température se fonde sur certaines hypothèses. Des données historiques sont combinées avec d'autres données anticipées ou modélisées pour l'avenir, telles que les futures émissions de carbone. Ces hypothèses reposent sur les meilleures informations disponibles à un moment donné et ne se vérifieront donc pas parfaitement dans toutes les situations.

La température indiquée pourra parfois varier du fait de l'évolution des hypothèses sous-jacentes, plutôt que d'une augmentation ou d'une diminution réelle des émissions générées par les émetteurs du fonds. Elle pourra également fluctuer en fonction de l'évolution de la composition d'un fonds, de la valeur des émetteurs au sein de ce fonds ou encore de l'actualisation des scénarios.

Déterminer avec précision le degré de réchauffement potentiel d’un portefeuille d’investissement relève de méthodologies de pointe et est un sujet en constante évolution. Notre démarche est donc progressive, les informations sont susceptibles d’évoluer mais demeurent essentielles.

Comment utiliser l'outil, COtool ?

L'outil d'évaluation de la température développé par Lyxor, baptisé CO tool , est disponible ici.

Filtrez par classe d'actifs, par marché et/ou par exposition pour afficher l'impact de vos investissements en matière de réchauffement climatique et comparez-les pour découvrir les options plus respectueuses de l’environnement.

Dans les prochaines semaines, nous examinerons les premiers résultats liés à l’utilisation de l'outil et répondrons aux questions spécifiques que nous recevrons.

Découvrez notre outil CO tool et la méthodologie Lyxor ainsi que notre gamme d'ETF climatiques alignés sur l'Accord de Paris

Si vous êtes un investisseur professionnel et souhaitez en savoir plus sur COtool et la gamme de Lyxor ETF dans ce domaine, nous vous invitons à visiter notre site internet

