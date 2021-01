Benjamin de Rothschild est décédé d’une crise cardiaque intervenue à son domicile de Pregny (Suisse), dans l’après-midi du vendredi 15 janvier 2021, a annoncé samedi matin le groupe Edmond de Rothschild dans un communiqué.

« Les premières pensées des collaborateurs du groupe vont à son épouse Ariane de Rothschild et à ses enfants, ainsi qu’à l’ensemble de sa famille et de ses proches à qui ils adressent leurs condoléances les plus sincères », indique le groupe bancaire. Benjamin de Rothschild était âgé de 57 ans.

Benjamin de Rothschild est le descendant de la branche dite de Paris de la famille Rothschild. Son cousin Alexandre de Rothschild, fils de David de Rothschild, dirige de son côté les activités de la branche familiale britannique, propriétaire de la banque Rothschild & Cie.

Né en 1963, Benjamin de Rothschild avait pris la direction de la Compagnie Financière Edmond de Rothschild après la mort de son père Edmond de Rothschild en 1997. Sa femme Ariane de Rothschild a rejoint la banque familiale en 2008, pour en prendre la direction opérationnelle en 2015. Le Groupe Edmond de Rothschild est aujourd'hui dirigé par Vincent Taupin.

Après plusieurs années de bagarre judiciaire sur l’emploi du nom Rothschild, les deux branches familiales se sont réconciliées en 2018.