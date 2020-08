Natixis change de directeur général en raison de divergences stratégiques

Coup de théâtre chez Natixis. Le conseil d’administration de la banque, réuni ce jour, a annoncé après-Bourse le départ de François Riahi de ses fonctions de directeur général et de membre du directoire du Groupe BPCE « en raison de divergences stratégiques concernant les options du futur plan de Natixis », selon les termes du communiqué. Il est remplacé par Nicolas Namias, actuel directeur général finances et stratégie de BPCE, la maison-mère de Natixis. Il sera en charge du nouveau plan stratégique qui sera présenté à l’été prochain.

François Riahi était directeur général de Natixis depuis deux ans.

« Je tiens à saluer et remercier très sincèrement François Riahi pour son engagement et sa loyauté au service du Groupe BPCE depuis plus de 10 ans », a indiqué dans un communiqué Laurent Mignon, le président du conseil d’administration de Natixis.

François Riahi a dit « pour sa part, souhaité beaucoup de succès au Groupe BPCE, en particulier à Natixis ».