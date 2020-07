BPCE dément tout projet d’offre de retrait sur Natixis

Le groupe BPCE a annoncé vendredi dans un communiqué « ne pas avoir l'intention de déposer un projet d'offre publique sur les actions Natixis ». Le groupe a publié son communiqué après la clôture de la Bourse de Paris, à « la suite de récentes rumeurs de presse ».

Le Financial Times a précédemment rapporté vendredi que BPCE avait récemment étudié le rachat des 30% qu'il ne détient pas dans sa filiale cotée Natixis, dont les actions ont fortement chuté depuis le début de la crise du Covid-19. Le FT avait ajouté que d'autres options étaient également envisagées et que le lancement d'une telle opération n'était absolument pas certain.

Dans son communiqué, BPCE a souligné que l'établissement coopératif menait « en permanence des réflexions stratégiques sur les possibles évolutions de l'organisation du groupe ».

L'action Natixis a clôturé en hausse de 4,1% à 2,53 euros.