La plus grosse banque d'Europe s'inflige une cure d'amaigrissement drastique. HSBC a annoncé ce 18 février qu'elle visait une diminution de plus de 100 milliards de dollars d'actifs bruts pondérés du risque d'ici à fin 2022 à travers le monde mais plus spécifiquement en Europe et aux Etats-Unis,...