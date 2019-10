L'activité de BNP Paribas progresse malgré la faiblesse des taux

BNP Paribas a publié jeudi des résultats légèrement supérieurs aux attentes au troisième trimestre, soutenus par ses mesures d'économies et par une activité bien orientée dans les services financiers internationaux et la banque d'investissement.

La banque a vu son résultat net reculer de 8,8% au trimestre écoulé, à 1,94 milliard d'euros, sous l'effet de coûts de restructuration et en l'absence d'une plus-value de cession comptabilisée un an plus tôt sur First Hawaiian Bank. Hors éléments exceptionnels, le résultat affiche en revanche une croissance de 3,4% sur un an, les frais de gestion (+2%) ayant progressé moins vite que les revenus.

L'effet de ciseaux favorable sur les coûts a joué à plein sur le résultat d'exploitation, qui s'affiche en hausse de 10%, à 2,63 milliards d'euros.

Le produit net bancaire (PNB), l'équivalent du chiffre d'affaires, a augmenté de 5,3% au cours du trimestre (+4% à périmètre constant), à 10,9 milliards d'euros, soutenu par une hausse de 5,5% des encours de crédit.

Les analystes tablaient en moyenne sur un résultat net de 1,81 milliard d'euros et sur un PNB de 10,66 milliards d'euros sur le trimestre, selon FactSet.

Une croissance portée par l'international et la banque d'investissement

Dans la principale branche du groupe, Domestic Markets, qui comprend la banque de détail en France, le PNB a augmenté de seulement 0,5%, freiné par l'environnement de taux bas. Deuxième pilier du groupe, centré sur le crédit à la consommation, l'assurance, la gestion d'actifs et la banque de détail internationale, le pôle International Financial Services a vu ses revenus progresser de 5,1% au troisième trimestre, profitant d'effets de change favorables.

Confirmant le redressement de son activité après les turbulences de marché de la fin 2018, la banque de financement et d'investissement (CIB) affiche des revenus en hausse de 12%. L'activité a été bien orientée dans les différentes divisions, avec une croissance de 15% pour Global Markets grâce à des gains de parts de marché et une croissance de 34% dans les produits de taux, les devises et les matières premières (FICC), dans un environnement plus porteur qu'en 2018. La banque d'affaires (Corporate Banking) a également vu ses revenus progresser de 12%.

Solvabilité en avance sur le calendrier

A fin septembre, la banque a d'ores et déjà atteint l'objectif de réserves de fonds propres qu'elle s'était fixée pour 2020, avec un ratio de solvabilité CET1 de 12%, contre 11,9% fin juin. Le plan de transformation digitale et de réduction des coûts à l'horizon 2020 s'est traduit par 1,7 milliard d'euros d'économies depuis son lancement, dont 166 millions d'euros réalisées au troisième trimestre.

Le coût du risque est resté contenu du fait de la faiblesse des taux, mais progresse légèrement, à 41 points de base, contre 30 au deuxième trimestre.