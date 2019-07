UBS : hausse inattendue du bénéfice grâce à la banque d'entreprise

UBS, première banque suisse, a publié mardi un bénéfice net supérieur aux attentes au titre du deuxième trimestre, à 1,4 milliard de dollars (1,25 milliard d'euros), en hausse de 1% sur un an, ses activités de conseil et dans la banque d'entreprise ayant compensé la faiblesse de la banque d'investissement. Selon un consensus fourni par le groupe, les analystes attendaient en moyenne une baisse de 24,9% à 1,038 milliard de dollars. L'action a ouvert en hausse de 1% à la Bourse de Zurich.

«Depuis 2010, nous n'avions pas réalisé un aussi bon résultat net au deuxième trimestre. Pas même en 2018 où le deuxième trimestre avait pourtant déjà été très robuste», déclare le directeur général, Sergio Ermotti, cité dans un communiqué.

Les bénéfices générés par son activité phare de gestion de fortune et par la banque d'investissement ont chuté alors que les banques sont confrontées à des difficultés croissantes liées à la baisse des taux d'intérêt aux Etats-Unis, repli qui a pesé sur le revenu net d'intérêt et entraîné un recul des marges. Les grandes banques américaines ont elles aussi fait état d'une baisse de leurs bénéfices et de leurs revenus tirés de la banque d'investissement et des commissions.

Toutefois, les activités de conseil d'UBS ont fortement progressé, à la faveur de nouveaux recrutements en Asie et aux Etats-Unis et d'un solide portefeuille de contrats, qui lui ont permis de regagner des parts de marché. Dans le secteur de la gestion de patrimoine, UBS a enregistré des sorties nettes de capitaux de 2 milliards de dollars.