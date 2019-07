UniCredit préparerait de lourdes suppressions d’emploi

UniCredit envisagerait de supprimer des milliers d'emplois afin de réduire ses coûts dans le cadre de son nouveau plan stratégique qui doit être dévoilé en décembre, rapporte lundi l'agence de presse Bloomberg. La première banque italienne pourrait supprimer jusqu'à 10.000 postes, bien que les chiffres ne soient pas définitifs et puissent être beaucoup plus faibles, indique l'agence en citant des sources, proches, sans plus de précision.

Les suppressions de postes toucheraient à la fois l'Italie et d'autres pays. UniCredit chercherait au total à réduire ses dépenses d'exploitation de 10%, selon ces sources.

L'administrateur délégué Jean-Pierre Mustier a passé la première partie de son mandat à délester la banque d'une partie de ses créances douteuses, à réduire les effectifs et à renforcer le bilan. Il a fait savoir en mai qu'il comptait accélérer le recentrage des activités non stratégiques, limiter l'exposition d'UniCredit à la dette souveraine italienne et renforcer les fonds propres.