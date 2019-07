JPMorgan annonce une hausse de ses bénéfices au deuxième trimestre

La première banque des Etats-Unis a dégagé un bénéfice de 9,65 milliards de dollars, soit 2,82 dollars par action, sur la période. Selon FactSet, les analystes tablaient sur un bénéfice de 2,50 dollars par action. Au deuxième trimestre 2018, JPMorgan avait publié un bénéfice de 8,32 milliards de dollars, soit 2,29 dollars par action.

Le produit net bancaire a augmenté à 28,83 milliards de dollars, contre 27,75 milliards de dollars un an plus tôt et 28,84 milliards de dollars anticipés par les analystes.

Le bénéfice net des activités de crédit de la banque a augmenté de 7%, à 14,4 milliards de dollars. Ce taux de croissance est inférieur à celui des trimestres précédents, qui avaient bénéficié des hausses des taux d'intérêt aux Etats-Unis.

Des taux plus élevés permettent aux banques d'imposer des frais plus importants sur les prêts et la possibilité d'une baisse des taux de la Réserve fédérale cette année a tempéré la progression des valeurs bancaires. Les dirigeants de JPMorgan devraient être interrogés mardi sur leurs projets et leurs attentes en matière de rentabilité si les taux d'intérêt baissent, en particulier sur d'éventuelles coupes dans les dépenses.

L'action JPMorgan recule de 1,4% en préouverture à Wall Street après l'annonce de ces résultats.