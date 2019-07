Goldman Sachs publie des résultats en baisse mais supérieurs aux attentes

La banque américaine Goldman Sachs a fait part mardi d'une baisse de 6% de son bénéfice net au deuxième trimestre par rapport à la même période de 2018, affectée par une baisse de son activité de trading et d'émission de titres dans un environnement de marché délicat pour l'activité de ses clients.

Goldman Sachs a publié un bénéfice net de 2,42 milliards de dollars, soit 5,81 dollars par action, sur la période, contre 2,57 milliards de dollars, soit 5,98 dollars par action, un an plus tôt.

Le produit net bancaire (PNB) a reculé de 2% par rapport à la période correspondante de 2018, à 9,46 milliards de dollars.

Les résultats sont tout de même ressortis supérieurs aux prévisions des analystes interrogés par FactSet, qui tablaient sur un bénéfice de 1,9 milliard de dollars, soit 4,89 dollars par action, et un PNB de 8,8 milliards de dollars.

Les revenus du trading ont reculé de 3%, à 3,48 milliards de dollars, affectés par le repli de l'activité de produits de taux, de devises et de matières premières (FICC), alors que les incertitudes liées à l'évolution des taux et au conflit commercial entre Washington et Pékin ont incité les clients à rester sur la réserve en matière d'investissement.

L'action Goldman Sachs gagne 0,5%, à 211,6 dollars, mardi en préouverture à Wall Street.